Трейлер, подробности обновления 4.1 и новые промокоды для Honkai: Star Rail

Компания HoYoverse объявила, что новая версия 4.1 «Безумному рассвету посвящается» для Honkai: Star Rail выйдет 25 марта. Обновление продолжит сюжетную линию мира Двумернии и пригласит игроков на масштабный фестиваль фанатов — «Звёздный рельсокон», посвящённый приключениям экипажа Звёздного экспресса. Однако за ярким фасадом праздника скрываются заговоры и новые угрозы, с которыми Первопроходцам предстоит столкнуться.

После прибытия в Двумернию герой получает маску для участия в Играх фантаны и одерживает победу над известной стримершей Искрой, мгновенно став одной из самых обсуждаемых фигур города. Чтобы больше жителей смогли прикоснуться к духу Освоения, исполнительный директор Двумернии Жемчуг заключает соглашение с экипажем Экспресса и открывает масштабную выставку, посвящённую их путешествиям.

Фестиваль «Звёздный рельсокон» будет разделён на три тематических сектора — Белобог, Лофу Сяньчжоу и Пенаконию. Гости смогут совершить «двухмерный прыжок» на шаттле в стиле Пом-Пом и увидеть знаковые события экспедиции: от битвы гигантских надувных фигур Верховной хранительницы Коколии и Двигателя разрушения до дуэли с Лордом Опустошителем Фантилией и противостояния Великому Септимию. Также станет доступна штаб-квартира корпорации «Жемчужный блеск», где представят модель «Стальной королевы Пом-Пом» и проведут тематические мероприятия.

В центре нового сюжета окажется сыщик Эшвейл — новый игровой персонаж 5★ электрического типа, следующий Пути Охоты. Он способен оглушать врагов при исследовании, усиливать критический урон союзников и помечать противника статусом Приманки, вокруг которого строится его агрессивная боевая стратегия.

Кроме того, обновление добавит событие «Хроники войны эфемеров», где игроки будут управлять отрядами существ в академии Графии, использовать карты заклинаний и тактические комбинации для победы над соперниками. Также появятся новые этапы в Расходящейся вселенной, система улучшения масок Радости и события с удвоенными наградами.

Компания HoYoverse также выпустила временные промокоды.

DBJ9RJLMLSZB — 100 Звездного нефрита и 50 000 кредитов.

CSJ882LL4BHF — 100 Звездного нефрита и 5 Путеводителей путешественника.

7T3R83MMMTY3 — 100 Звездного нефрита и 4 единицы Очищенного эфира.

Honkai: Star Rail доступна на ПК, iOS, Android, PS5 и в Epic Games Store, а общее число загрузок игры уже превысило 150 миллионов по всему миру.