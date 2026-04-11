Трейлер, подробности обновления 4.2 "Засмеялись все" и новые промокоды для Honkai: Star Rail

Компания HoYoverse объявила дату выхода крупного обновления 4.2 «И засмеялись все» для Honkai: Star Rail — релиз состоится 22 апреля. Патч объединит масштабное сюжетное развитие, новых персонажей и щедрые награды в честь третьей годовщины игры.

Центральным событием станет обострение Игр фантаны: награда за победу теперь беспрецедентна — статус вечного Эона Радости. Это привлекает внимание всей вселенной и усиливает конкуренцию между фракциями. Первопроходец окажется в центре интриг, а сюжет перенесёт игроков в город Морской, где медиамагнат Желана устроит публичные дебаты о будущем мира. За красивым фасадом скрываются манипуляции и ловушки, способные изменить ход событий.

Ключевыми новинками станут два персонажа 5★. Серебряный Волк вернётся в форме ур. 999 — как «Непобедимый игрок», управляющий боем через уникальные игровые механики и бонусные этапы. Второй герой — Эванесса, таинственная наблюдательница Игр, способная накапливать силу «Настоящего хита» и наносить всё более мощный урон. Также появится новая версия Первопроходца — Пути Радости с трансформирующимся оружием.

Обновление приурочено к годовщине, поэтому игроков ждёт множество бонусов: до 20 бесплатных Прыжков за вход, 1600 звёздного нефрита, возвращение события «Праздничные подарки» и возможность получить редких персонажей через внутриигровые механики. Дополнительно пройдут глобальные мероприятия — от онлайн-ивентов до офлайн-праздников в Токио, Сеул и Лос-Анджелес.

Версия 4.2 также добавит новые игровые режимы, включая карьеру стримера, обновления «Космической банды» и дополнительные активности. В финале анонса показали концепт-трейлер аниме «Смерть после полудня», создаваемого совместно с MAPPA.

Компания HoYoverse также выпустила временные промокоды, которые нужно активировать до 11 апреля, 18:59 мск