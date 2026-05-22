Трейлер, подробности обновления 4.3 "В глубинах реки забвения" и новые промокоды для Honkai: Star Rail

HoYoverse раскрыла детали обновления 4.3 «В глубинах реки забвения» для Honkai: Star Rail, которое выйдет уже 1 июня. Судя по описанию, игроков ждёт не просто очередной сюжетный эпизод, а настоящий переломный момент для всей арки Двумернии и особенно для Блэйда — одного из самых трагичных персонажей игры.

Главной темой обновления станет Рисованный мир и тайна Эона Ненасытности. Блэйд отправится туда в попытке наконец покончить со своим многолетним проклятием. История звучит куда мрачнее привычных приключений Первопроходца: герой буквально собирается использовать силу древнего божества, чтобы уничтожить самого себя вместе с Шуху. HoYoverse явно делает ставку на более тяжелую и эмоциональную подачу, и это уже напоминает лучшие сюжетные главы Penacony.

Одновременно игрокам представят Графию — легендарную прародительницу семьи Мурата, связанную с древними катастрофами и тайнами Химеко. Судя по описанию, именно через неё разработчики начнут раскрывать более глобальные секреты вселенной Star Rail.

Вместе с обновлением появится новая версия Блэйда — Мортенакс Блэйд, пятизвёздочный герой огненного типа Пути Небытия. Его способности построены вокруг усиленного режима, дебаффов и мощных серий атак, а сам стиль боя выглядит заметно агрессивнее классического Блэйда. За получение персонажа игрокам бесплатно подарят новый облик.

Кроме сюжетного контента, в версии 4.3 появится парк развлечений в Рисованном мире, новый режим «звёздного пробуждения» с тремя отрядами и дополнительные награды в виде Звёздного нефрита. HoYoverse также анонсировала коллаборацию с UGREEN и уже начала подогревать интерес к возвращению «Войны Святого Грааля». Похоже, лето для Honkai: Star Rail будет действительно насыщенным.

Компания HoYoverse также выпустила временные промокоды, которые нужно активировать до 23 мая, 18:59 мск