Трейлер, подробности обновления 4.4 "Гудок на пороге конца света" и новые промокоды для Honkai: Star Rail

HoYoverse объявила, что обновление 4.4 для Honkai: Star Rail под названием «Гудок на пороге конца света» выйдет 15 июля. Новая версия станет кульминацией сюжетной арки Двумернии, где Первопроходцу предстоит раскрыть тайну исчезновения Химеко и вступить в решающее сражение с Лордом Опустошителем Асатом Прамадом. Судя по представленным материалам, разработчики готовят один из самых масштабных сюжетных финалов последних обновлений.

Главной новинкой станет пятизвёздочная Химеко: Нова — персонаж огненного типа Пути Эрудиции. В бою она призывает меха Звездопроходца, который становится центральным элементом её механик и способен поддерживать всю команду. Кроме того, во время исследования мира игроки смогут использовать его и за пределами сражений.

24 июля стартует вторая фаза совместной акции с Fate/stay night [Unlimited Blade Works]. В игру добавят Рин Тосаку и Гильгамеша в качестве новых игровых персонажей, а также продолжат специальную сюжетную главу, посвящённую новой Войне Святого Грааля. При этом до конца версии 4.6 игрокам позволят бесплатно выбрать одного из двух эксклюзивных героев коллаборации — Гильгамеша или Арчера.

Помимо новых персонажей, обновление принесёт возвращение нескольких популярных пятизвёздочных героев, новый костюм для Искры, питомца, события, расширение постоянных игровых режимов и традиционные награды за вход, включая 10 Прыжков. Версия 4.4 явно делает ставку не только на развитие основного сюжета, но и на один из самых масштабных кроссоверов в истории Honkai: Star Rail.

Компания HoYoverse также выпустила временные промокоды, которые нужно активировать до 4 июля 18:59 мск.