Трейлер, подробности обновления 4.4 "Гудок на пороге конца света" и новые промокоды для Honkai: Star Rail

HoYoverse объявила, что обновление 4.4 для Honkai: Star Rail под названием «Гудок на пороге конца света» выйдет 15 июля. Новая версия станет кульминацией сюжетной арки Двумернии, где Первопроходцу предстоит раскрыть тайну исчезновения Химеко и вступить в решающее сражение с Лордом Опустошителем Асатом Прамадом. Судя по представленным материалам, разработчики готовят один из самых масштабных сюжетных финалов последних обновлений.
Главной новинкой станет пятизвёздочная Химеко: Нова — персонаж огненного типа Пути Эрудиции. В бою она призывает меха Звездопроходца, который становится центральным элементом её механик и способен поддерживать всю команду. Кроме того, во время исследования мира игроки смогут использовать его и за пределами сражений.
24 июля стартует вторая фаза совместной акции с Fate/stay night [Unlimited Blade Works]. В игру добавят Рин Тосаку и Гильгамеша в качестве новых игровых персонажей, а также продолжат специальную сюжетную главу, посвящённую новой Войне Святого Грааля. При этом до конца версии 4.6 игрокам позволят бесплатно выбрать одного из двух эксклюзивных героев коллаборации — Гильгамеша или Арчера.
Помимо новых персонажей, обновление принесёт возвращение нескольких популярных пятизвёздочных героев, новый костюм для Искры, питомца, события, расширение постоянных игровых режимов и традиционные награды за вход, включая 10 Прыжков. Версия 4.4 явно делает ставку не только на развитие основного сюжета, но и на один из самых масштабных кроссоверов в истории Honkai: Star Rail.
Компания HoYoverse также выпустила временные промокоды, которые нужно активировать до 4 июля 18:59 мск.
- WAK84U29VLYP — 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов.
- HT3QMCJ9U4JB — 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника.
- XTJ9MV38DL3X — 100 звёздного нефрита + 4 банки очищенного эфира.
Ого, аж две локации.
О, бесплатный перс, спасибо.
О, опять Тёма? Недавно же была... Мне конус мидея нужен.
О, опять спойлер босса. Не, оно предельно понятно кто, но внешку зачем сливать? Я мог бы удивиться в игре. А теперь не удивлюсь.
Эм, а улучшения старых персонажей?