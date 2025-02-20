Трибби - новая героиня Honkai: Star Rail 3.1 получила обзорный трейлер

Разработчики Honkai: Star Rail представили новый трейлер, посвященный Трибби — свежему играбельному персонажу, который появится в обновлении 3.1.

Трибби — это пятизвездочная героиня пути Гармония, использующая Квантовый тип урона. Она может наносить массовые атаки, а также усиливать урон союзников, помогая им эффективнее справляться с врагами.

Релиз Honkai: Star Rail 3.1 ожидается 26 февраля 2025 года. Разработчики продолжают расширять список доступных персонажей, предлагая игрокам новые возможности для тактических комбинаций и усилений отрядов.