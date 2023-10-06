Цзинлю стала звездой нового трейлера Honkai: Star Rail ©

Перед выходом версии 1.4 для Honkai: Star Rail появился новый трейлер Myriad Celestia. В этом ролике основное внимание уделено взаимоотношениям Цзинлю и Яньцина.

Она спрашивает последнего о том, почему он стремится к мечу. Ответы варьируются от желания быть похожим на Цзинлю до принесения славы Облачным рыцарям. Цзинлю же отвечает более прямолинейно: ей просто нравится убивать врагов, а меч - это ее инструмент. Те, кто играл в сопутствующую миссию Яньцина, наверняка помнят, как происходил этот обмен мнениями.

Цзинлю - одна из нескольких новых персонажей, которые станут доступны после выхода версии 1.4 11 октября.