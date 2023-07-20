В Honkai: Star Rail начали дарить подарки возвращающимся игрокам

Авторы Honkai: Star Rail с выходом обновления 1.2 начали дарить подарки тем, кто как минимум две недели не заходил в игру в рамках ивента «Звездное возвращение». Для получения бонусов нужно иметь как минимум десятый уровень освоения и пройти миссию «Долгое ожидание лезвия клинка» на планете Ярило-VI.

Вернувшимся игрокам подарят Звездный нефрит, ресурсы для прокачки, а также один из четырехвездочных световых конусов на выбор. Пользователи также смогут получить двойные награды, пройдя испытания Чашелиста. А за участие в специальном опросе на внутриигровую почту придет игровая валюта.

Все подробности ивента можно узнать на официальном сайте Honkai: Star Rail.