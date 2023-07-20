В Honkai: Star Rail начали дарить подарки возвращающимся игрокам

Авторы Honkai: Star Rail с выходом обновления 1.2 начали дарить подарки тем, кто как минимум две недели не заходил в игру в рамках ивента «Звездное возвращение». Для получения бонусов нужно иметь как минимум десятый уровень освоения и пройти миссию «Долгое ожидание лезвия клинка» на планете Ярило-VI.
Вернувшимся игрокам подарят Звездный нефрит, ресурсы для прокачки, а также один из четырехвездочных световых конусов на выбор. Пользователи также смогут получить двойные награды, пройдя испытания Чашелиста. А за участие в специальном опросе на внутриигровую почту придет игровая валюта.
Все подробности ивента можно узнать на официальном сайте Honkai: Star Rail.
Это того не стоит. Бросил игру из-за того, что перестал проходить сюжет и просто заходил (как на работу) закрыть ежедневные задания. Возвращаться желания нет.
Это у всех игр студии так,если играть по чуть чуть,одновременно закрывая сюжетку,ивенты и дейлики,то и игра супер,если же засесть и пройти сюжетку быстро,то игра надоест и не будет желания заходить и на новый контент.
Небольшая плюшка, конечно, но приятно. Собственно, без сюжета там делать нечего.
Возвращенцы: