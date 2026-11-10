В Honkai: Star Rail обновят "Валютные войны" - режим получит новых героев, спутников и переработанную систему связей

HoYoverse готовит масштабное обновление для режима «Валютные войны» в Honkai: Star Rail. Следующий сезон под названием «Путешествие в холст» добавит новых персонажей, изменит баланс уже доступных бойцов и расширит набор тактических возможностей. Разработчики опубликовали отдельный ролик, в котором подробно разобрали основные нововведения.

Среди новых участников режима появятся Клара, Авантюрин и Зарянка. При этом изменения не ограничатся пополнением ростера: знакомые персонажи также получат новые параметры стоимости, позиции и способности. Это должно повлиять на привычные комбинации и заставить игроков пересмотреть уже освоенные стратегии. Кроме того, обновление затронет инвестиционные среды, противников и их уникальные модификаторы.

Одним из главных нововведений станут «Компаньоны по путешествию». В начале каждого матча к игроку будет случайным образом присоединяться спутник с собственным набором талантов. Помимо дополнительных бонусов, компаньоны откроют доступ к специальным узлам чаепития за кулисами. Таким образом, выбор доступных возможностей будет частично зависеть от случайных встреч, что добавит разнообразия отдельным забегам.

Серьёзная переработка ожидает и систему связей между персонажами. Разработчики намерены расширить её тактическую составляющую: герои стоимостью в пять монет получат индивидуальные синергии, а в режиме появятся новые групповые связи. Это может заметно изменить подход к формированию команд, поскольку теперь придётся учитывать не только характеристики отдельных бойцов, но и дополнительные эффекты от их сочетаний.

Не обойдётся без изменений экипировки. Существующие предметы ждёт балансировка и усиление, а ассортимент пополнится совершенно новой категорией снаряжения. В сочетании с обновлёнными связями и способностями персонажей это должно открыть дополнительные варианты построения стратегий.

«Путешествие в холст» станет частью версии 4.7 Honkai: Star Rail. Полноценная презентация обновления уже состоялась, а опубликованный разработчиками ролик отдельно посвящён будущему «Валютных войн». Судя по представленным изменениям, HoYoverse не ограничивается добавлением нескольких героев, а пересматривает сразу несколько основополагающих систем режима.