В Honkai: Star Rail появится вагон для вечеринок и личная комната Первопроходца

Разработчики Honkai: Star Rail анонсировали новую игровую механику, которая появится в игре с декабрьским обновлением 2.7, которое должно выйти уже 4 декабря 2024 года.



На «Звездном экспрессе» появится вагон для вечеринок — специальное пространство, где члены экипажа смогут собираться вместе и приглашать гостей. Это будет отдельный зал, который будет отличаться от общих комнат и спален персонажей. В этом зале игроки смогут встретить знакомых персонажей и даже Пом-Пом, внешность которой можно будет изменить с помощью новых обликов.



Самым интересным нововведением станет личная комната Первопроходца, расположенная на втором этаже нового праздничного вагона. Игроки смогут оформлять её по своему вкусу, добавляя памятные предметы, полученные за выполнение миссий и событий.

Это обновление напоминает «Чайник безмятежности» из Genshin Impact, где можно создавать и украшать собственное пространство. Среди предметов интерьера будут как декоративные элементы, так и интерактивные украшения, например, ванна из отеля «Грёзы».



Памятные предметы для личной комнаты Первопроходца будут выдаваться не только за новые задания. Разработчики также добавят уникальные предметы для уже завершённых сюжетных линий. Это позволит игрокам, которые уже прошли основной сюжет, получить украшения сразу после выхода патча.