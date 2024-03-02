В Honkai: Star Rail раздают подарки - можно получить героя

HoYoverse раздает подарки фанатам Honkai: Star Rail. Награды приходят в виде письма.

Внутри — 10 банок топлива, восполняющего энергию Освоения, а также таинственный презент «Дивный подарок от Искорки». Последний позволяет получить случайный предмет, например, похвалу высокой морали или достоинство мусорки. В редких случаях геймерам может выпасть четырехзвездочный персонаж по имени Сампо.

Получить подарки могут только пользователи, достигшие четвертого уровня Освоения. Забрать письмо нужно как можно скорее — срок действия истечет через 30 дней.

28 февраля в Honkai: Star Rail появилась Искорка — новая пятизвездочная героиня. Она наносит квантовый урон и способна принять любой облик.