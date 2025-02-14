В Honkai: Star Rail раздают звёздный нефрит - детали патча 3.1

Студия miHoYo (HoYoverse) показала новые детали обновления для приключенческой игры Honkai: Star Rail.

Проект получит 26 февраля 2025 года апдейт под номером 3.1. Разработчики добавят локации для исследования, персонажей и сюжет для новой планеты Амфореус.

Новыми героями станут Мидей и Трибби. Оба персонажа появятся во временных прыжках в ходе обновления. После этого во время нескольких следующих месяцев получить их будет невозможно.

Мидей – пятизвёздочный герой пути разрушения с универсальным уроном. Атакует мнимой стихией. Основной механикой будет потеря собственного здоровья, что позволит атаковать сильнее;

Трибби – пятизвёздочный герой пути гармонии (помощь для союзников) с квантовым типом урона. В бою не только увеличивает урон команды, но и снижает защиту врагов.

В баннерах также появятся четырёхзвёздочные Арлан, Рысь, Хук, Сюэ Лин, Гуйнайфэнь и Наташа. Состоится реран Юньли и повтор Хохо. Параллельно с этим будет доступен оружейный баннер с сигнатурным снаряжением для Трибби и Мидея.

Разработчики запустят ивент для входа в игру на 10 круток (ивентовый баннер) и сюжетный квест «Экспертиза подлинности в священном городе».

Промокоды для Honkai: Star Rail:

7A324EYX6SHT – ×100 звездные нефриты и ×50 000 кредиты.

– ×100 звездные нефриты и ×50 000 кредиты. 4A2KLEHFPBGF – ×100 звездные нефриты и ×5 путеводители путешественника.

– ×100 звездные нефриты и ×5 путеводители путешественника. DB22LWYXPSY3 – ×100 звездные нефриты и ×4 очищенный эфир.

Активировать промокоды необходимо до 15 февраля. Это можно сделать во внутриигровых настройках или на официальном сайте Honkai: Star Rail.

Honkai: Star Rail вышла в 2023 году. Условно-бесплатная игра доступна на ПК, устройствах Android, iOS и консоли PlayStation 5. В тайтле можно получать персонажей с помощью баннеров. Часть круток выдаётся бесплатно.