В Honkai: Star Rail состоялся выход обновления 1.2 с Блэйдом и новыми заданиями ©

Каталог уникальных персонажей Honkai: Star Rail продолжает расширяться. Сегодня в пошаговую ролевую игру вместе с обновлением 1.2 был добавлен легендарный герой — Блейд, который усилит отряды игроков ветряной стихией. В честь выхода очередного патча и добавления персонажа разработчики опубликовали специальный ролик с обзором способностей Блейда.

Блейд потенциально может стать мощным атакующим персонажем, способности которого будут потреблять его здоровье, но взамен он получает огромную прибавку к урону. Его атаки наносят ветряной урон по выбранной цели, а во время сражения он может трансформировать свою базовую атаку в "Частокол мечей". В этом режиме герой значительно повышает урон и может атаковать сразу несколько целей одновременно.

Вместе с Блейдом обновление 1.2 для Honkai: Star Rail также принесло в игру новую цепочку заданий. Квесты позволят лучше узнать нового героя и подвигут сюжет проекта к новым рубежам и персонажам. Также патч ознаменует скорый старт события "Чудесные сказания", где за победу над врагами будут выданы полезные награды.

Обновленная версия Honkai: Star Rail доступна бесплатно на ПК и мобильных платформах.