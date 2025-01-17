В обновлении Honkai Star Rail 3.0 добавлена новая альтернативная концовка

Разработчики Honkai Star Rail предложили игрокам альтернативный путь прохождения игры. Об этом сообщили фанаты проекта в социальных сетях. При запуске Honkai Star Rail пользователи обнаружили неожиданное дополнение: возможность получить “плохую” концовку. Это решение было реализовано студией miHoYo (ныне HoYoverse).

Обновление 3.0 также содержит альтернативную концовку, доступную для игроков, желающих завершить сюжетную линию мира Амфореус. Во время одного из диалогов появляется опция “Я устал, я просто хочу уйти”, выбрав которую герои смогут покинуть звездный экспресс. Последствия этого выбора описаны в тексте: “Черный Лебедь уходит, не объясняя причин, а состояние Март 7 ухудшается без видимых оснований”.