Honkai: Star Rail 26.04.2023
7.4 133 оценки

В свежем трейлере Honkai: Star Rail показали новую планету

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butcher69
Новости

Сегодня разработчик Honkai: Star Rail компания HoYoverse выпустила новое видео, демонстрирующее новую планету, которую игроки вскоре посетят в игре.

Планета вдохновлена Китаем, его достопримечательностями и традициями сродни району Ли Юэ в Genshin Impact, и на ней представлен типичный архитектурный стиль Хойчжоу, который можно встретить в китайской провинции Аньхой. Это создает интересную смесь традиционных китайских образов и научной фантастики.

Разработчики также подробно объясняют философию дизайна локаций, которые мы посетим, а также показывают некоторые игровые кадры, изображающие их.

Ниже вы можете подробно ознакомиться с новой планетой.

Honkai: Star Rail - это однопользовательская бесплатная пошаговая ролевая игра, доступная для ПК через отдельный клиент и Epic Games Store, а также для iOS и Android. Мы уже знаем, что порты для платформ PlayStation также находятся в разработке, но они еще не доступны, и хотя разработчики упомянули, что они скоро появятся, мы пока не знаем, когда они будут выпущены.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
ModRed555

Вообще. Я сейчас прохожу. И отбрасывая что это донатная гача дрочильня. Квесты в игре интересные. Сделаны прям по рпг-шному канону. Разнообразные. Смешные,грустные,имеющие вариативность. Вариативность квестов, КАРЛ, в гача игре. Играть и проходить их действительно интересно. А вот получение персов и прокачка увы как и в любой донатной китайской гача помойке.

И в трейлере не новая планета. А та что уже есть.

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