В свежем трейлере Honkai: Star Rail показали новую планету ©

Сегодня разработчик Honkai: Star Rail компания HoYoverse выпустила новое видео, демонстрирующее новую планету, которую игроки вскоре посетят в игре.

Планета вдохновлена Китаем, его достопримечательностями и традициями сродни району Ли Юэ в Genshin Impact, и на ней представлен типичный архитектурный стиль Хойчжоу, который можно встретить в китайской провинции Аньхой. Это создает интересную смесь традиционных китайских образов и научной фантастики.

Разработчики также подробно объясняют философию дизайна локаций, которые мы посетим, а также показывают некоторые игровые кадры, изображающие их.

Ниже вы можете подробно ознакомиться с новой планетой.

Honkai: Star Rail - это однопользовательская бесплатная пошаговая ролевая игра, доступная для ПК через отдельный клиент и Epic Games Store, а также для iOS и Android. Мы уже знаем, что порты для платформ PlayStation также находятся в разработке, но они еще не доступны, и хотя разработчики упомянули, что они скоро появятся, мы пока не знаем, когда они будут выпущены.