В свежем трейлере Honkai: Star Rail рассказали про локацию Лофу Сяньчжоу

Сегодня разработчик Honkai: Star Rail компания HoYoverse выпустила новое видео, демонстрирующее создание локации Сяньчжоу.
Локация вдохновлена Китаем, его достопримечательностями и традициями сродни району Ли Юэ в Genshin Impact, и на ней представлен типичный архитектурный стиль Хойчжоу, который можно встретить в китайской провинции Аньхой. Это создает интересную смесь традиционных китайских образов и научной фантастики.
Разработчики также подробно объясняют философию дизайна локаций, а также показывают некоторые игровые кадры, изображающие их.
Honkai: Star Rail - это однопользовательская бесплатная пошаговая ролевая игра, доступная для ПК через отдельный клиент и Epic Games Store, а также для iOS и Android. Мы уже знаем, что порты для платформ PlayStation также находятся в разработке, но они еще не доступны, и хотя разработчики упомянули, что они скоро появятся, мы пока не знаем, когда они будут выпущены.
Вообще. Я сейчас прохожу. И отбрасывая что это донатная гача дрочильня. Квесты в игре интересные. Сделаны прям по рпг-шному канону. Разнообразные. Смешные,грустные,имеющие вариативность. Вариативность квестов, КАРЛ, в гача игре. Играть и проходить их действительно интересно. А вот получение персов и прокачка увы как и в любой донатной китайской гача помойке.