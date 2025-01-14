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Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.7 499 оценок

Великая Герта вновь в центре внимания нового трейлера Honkai: Star Rail

butcher69
Новости

Разработчики Honkai: Star Rail представили трейлер нового персонажа. Великая Герта – лимитированный персонаж ледяной стихии, следующий пути Эрудиции. Её специализация – борьба с группами врагов, будь то слабые волны или сильные элитные противники. Великая Герта станет доступна в первой половине обновления 3.0. Патч выйдет 15 января 2025 года.

«Фабрика гениев» - масштабное интеллектуальное шоу кукол, созданное Гертой и спонсируемое Корпорацией межзвёздного мира и Фикциологами истории. Шоу посвящено демонстрации научных заблуждений и интеллектуальным состязаниям, где гений оценивает таланты.
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