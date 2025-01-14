Великая Герта вновь в центре внимания нового трейлера Honkai: Star Rail

Разработчики Honkai: Star Rail представили трейлер нового персонажа. Великая Герта – лимитированный персонаж ледяной стихии, следующий пути Эрудиции. Её специализация – борьба с группами врагов, будь то слабые волны или сильные элитные противники. Великая Герта станет доступна в первой половине обновления 3.0. Патч выйдет 15 января 2025 года.
«Фабрика гениев» - масштабное интеллектуальное шоу кукол, созданное Гертой и спонсируемое Корпорацией межзвёздного мира и Фикциологами истории. Шоу посвящено демонстрации научных заблуждений и интеллектуальным состязаниям, где гений оценивает таланты.