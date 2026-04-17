ВКонтакте стала партнёром Honkai: Star Rail - к годовщине игры запускают офлайн и онлайн-активности

Социальная сеть ВКонтакте и студия HoYoverse перевели сотрудничество в формат постоянного официального партнёрства. Для поклонников Honkai: Star Rail это означает новые активности, совместные проекты и расширенное присутствие игры внутри крупнейшей российской соцсети.

История сотрудничества началась ещё в 2024 году на фестивале Фандом Фест ВКонтакте. Тогда команда Honkai: Star Rail впервые приняла участие в мероприятии, а затем стала возвращаться ежегодно. За это время стороны успели выпустить несколько тематических мини-приложений, организовать розыгрыши внутриигровых наград, провести конкурс косплея по играм вселенной HoYoverse и представить эксклюзивный мерч.

К старту официального партнёрства подготовлена новая волна мероприятий. С 23 апреля по 17 мая 2026 года в Лофт-проект Этажи в Санкт-Петербурге заработает тематическая зона Honkai: Star Rail. Посетители смогут сделать фотографии по мотивам игры и получить специальные предложения на билеты фестиваля Фандом Фест ВКонтакте.

Онлайн-часть программы сосредоточена в официальном сообществе игры ВКонтакте. Пользователи смогут участвовать в конкурсах, получать призы от HoYoverse и следить за праздничными активностями, посвящёнными годовщине проекта.

Для ВКонтакте такое сотрудничество усиливает позиции платформы как центра фанатских сообществ и игровых событий. Для HoYoverse — это прямой доступ к большой аудитории русскоязычных игроков, особенно с учётом высокой популярности Honkai: Star Rail и других проектов студии, включая Genshin Impact.

Третья годовщина игры превращается не просто в праздничную дату, а в заметное событие для всего локального сообщества поклонников HoYoverse.