Вышел хвалебный трейлер Honkai: Star Rail ©

Вышедшая в конце мая Honkai: Star Rail быстро стала хитом, что привело к появлению типичного хвалебного трейлера.

Многие ресурсы весьма восторженно встретили новую игру от HoYoverse, хваля проект за визуальную составляющую, музыкальное сопровождение и сюжет. Не остались в стороне и игроки, которым так же пришлось по душе последнее творение китайских разработчиков.

Honkai: Star Rail - это пошаговая ролевая игра, в которую можно играть бесплатно в одиночном режиме. Она доступна для ПК через отдельный клиент и Epic Games Store, а также на устройствах iOS и Android. Хотя разработчики заявили, что они работают над портом для платформ PlayStation, конкретная дата выхода пока не объявлена, но HoYoverse пообещала, что дополнительная информация появится в ближайшее время.