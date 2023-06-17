Вышел хвалебный трейлер Honkai: Star Rail

Вышедшая в конце мая Honkai: Star Rail быстро стала хитом, что привело к появлению типичного хвалебного трейлера.
Многие ресурсы весьма восторженно встретили новую игру от HoYoverse, хваля проект за визуальную составляющую, музыкальное сопровождение и сюжет. Не остались в стороне и игроки, которым так же пришлось по душе последнее творение китайских разработчиков.
Honkai: Star Rail - это пошаговая ролевая игра, в которую можно играть бесплатно в одиночном режиме. Она доступна для ПК через отдельный клиент и Epic Games Store, а также на устройствах iOS и Android. Хотя разработчики заявили, что они работают над портом для платформ PlayStation, конкретная дата выхода пока не объявлена, но HoYoverse пообещала, что дополнительная информация появится в ближайшее время.
Для меня Honkai: Star Rail один из претендентов на игру года. Мощный графон, мощная боёвка, мощный сюжет, и всё это бесплатно без доната. Идеальная игра. Качество намного выше большинства платных проектов. Иной раз за деньги ты не получишь даже половины того уровня качества, которое имеется бесплатно в Honkai: Star Rail. Классная игра!