Вышел трейлер нового персонажа Honkai: Star Rail

Сегодня разработчик Honkai: Star Rail компания HoYoverse выпустила новый трейлер, рассказывающий о следующем пятизвездочном персонаже, который будет представлен в гаче игры.
Трейлер знакомит вас с Лоча до того, как он станет доступен 28 июня со вторым баннером обновления 1.1. Если вы не знакомы с ним, то это пятизвездочный персонаж элемента Изобилия. Он уже появлялся в истории, так что он не должен быть совсем неизвестным, если только вы еще не дошли до этого момента.
Его озвучивает Крейг Ли Томас на английском языке и Акира Исида на японском. Вы можете знать его по ролям Сайфера в Valkyrie Elysium, Камисато Аято в Genshin Impact и героя в Persona 3.
Honkai: Star Rail - это пошаговая ролевая игра, в которую можно играть бесплатно в однопользовательском режиме. Она доступна для ПК через отдельный клиент и Epic Games Store, а также на устройствах iOS и Android. Хотя разработчики заявили, что они работают над портом для PlayStation 5, никакой конкретной даты релиза, кроме "Q4 2023", названо не было. На днях игра получила хвалебный трейлер.
Пафосный чел. Поглядим шо он может.