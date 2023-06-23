Вышел трейлер нового персонажа Honkai: Star Rail ©

Сегодня разработчик Honkai: Star Rail компания HoYoverse выпустила новый трейлер, рассказывающий о следующем пятизвездочном персонаже, который будет представлен в гаче игры.

Трейлер знакомит вас с Лоча до того, как он станет доступен 28 июня со вторым баннером обновления 1.1. Если вы не знакомы с ним, то это пятизвездочный персонаж элемента Изобилия. Он уже появлялся в истории, так что он не должен быть совсем неизвестным, если только вы еще не дошли до этого момента.

Его озвучивает Крейг Ли Томас на английском языке и Акира Исида на японском. Вы можете знать его по ролям Сайфера в Valkyrie Elysium, Камисато Аято в Genshin Impact и героя в Persona 3.

Honkai: Star Rail - это пошаговая ролевая игра, в которую можно играть бесплатно в однопользовательском режиме. Она доступна для ПК через отдельный клиент и Epic Games Store, а также на устройствах iOS и Android. Хотя разработчики заявили, что они работают над портом для PlayStation 5, никакой конкретной даты релиза, кроме "Q4 2023", названо не было. На днях игра получила хвалебный трейлер.