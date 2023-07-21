Вышел третий официальный альбом с саундтреками из Honkai: Star Rail

HoYoverse объявила о выходе третьего альбома с саундтреком из Honkai: Star Rail. Он получил название Svah Sanishyu и включает в себя 33 оригинальных трека, созданных музыкальной командой HOYO-MiX. Его можно послушать «ВКонтакте», а также в Apple Music, Spotify и на других площадках.

Ранее в Honkai: Star Rail с выходом обновления 1.2 начали дарить подарки тем, кто как минимум две недели не заходил в игру. Для получения бонусов нужно иметь десятый уровень освоения и пройти миссию «Долгое ожидание лезвия клинка» на планете Ярило-VI.