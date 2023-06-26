Знакомимся с очаровательной Юйкун и её способностями в Honkai: Star Rail ©

Компания HoYoverse продолжает погружать игроков в и без того огромный мир Honkai: Star Rail. На этот раз разработчики популярной игры предлагают поближе познакомиться с очаровательной героиней по имени Юйкун. Девушка сможет пополнить игрока уже через несколько дней, во второй половине обновления 1.1, когда появятся обновленные баннеры.

Глава Комиссии по полётам Лофу Сяньчжоу - человек мягкий, но в то же время опытный и вызывающий доверие. Пройдя огонь сражений ещё в юные годы, она стала главой Комиссии благодаря своим выдающимся заслугам, однако после участия в особенно свирепой битве больше не совершала вылеты. Теперь блеск её былой славы немного погас, ведь она полностью сосредоточилась на своих официальных обязанностях, но её постоянно видят где-нибудь на Лофу.

Юйкун относится к игровым персонажам мнимого типа, полагающихся на Путь Гармонии. Она станет отличным дополнением в коллекцию героев игрока так как обладает полезным набором особенностей. В бою она может самостоятельно наносить урон и повышать силу других персонажей в отряде. Навык Юйкун увеличивает силу всех союзников. Её сверхспособность может усилить её навык и увеличить крит. шанс и крит. попадание всех союзников, нанося урон выбранному противнику. Когда на Юйкун накладываются ослабления, она может избежать 1 ослабления. Этот эффект может сработать повторно только через несколько ходов. Когда она находится на поле боя, мнимый урон, наносимый всеми союзниками, повышается.

Юйкун появится в Honkai: Star Rail уже 28 июня. Девушка будет доступа в баннере "Поиски мирского", а через обновление её могут выдавать в качестве награда за прохождение "Зала забвения".