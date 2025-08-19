Еще один зрелищный трейлер Honor of Kings World, который разработчики показали на Gamescom 2025

В рамках церемонии открытия Gamescom 2025: Opening Night Live компания Tencent и студия TiMi Studio Group представили новый зрелищный трейлер своей амбициозной Action-RPG с открытым миром Honor of Kings: World.

Игра была анонсирована еще в 2021 году, и с тех пор разработчики регулярно радуют игроков красивыми и эффектными трейлерами, однако конкретных деталей о проекте все еще не так много. Главной хорошей новостью свежего ролика стало обилие геймплейных кадров. В отличие от прошлых показов, в этот раз нам продемонстрировали не только кинематографичные сцены, но и реальный игровой процесс, включая исследование яркого открытого мира и динамичные сражения с гигантскими боссами.

Помимо трейлера, разработчики привезли и еще один сюрприз. Посетители выставки Gamescom смогут лично опробовать игру — с 20 по 24 августа на стенде компании будет проходить первый в Европе публичный плейтест Honor of Kings: World.

К сожалению, даже во время такого крупного показа разработчики так и не назвали дату или хотя бы примерное окно релиза. Игра разрабатывается для ПК и консолей, точная дата выхода остается неизвестной.