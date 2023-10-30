Исследование красочного мира в геймплейном трейлере ролевого экшена Honor of Kings: World

После нескольких месяцев молчания в сети появились новые кадры из ролевой игры Honor of Kings: World появились в сети. На этот раз игра, созданная китайской командой TiMi Studios, дожила до зрелищного 6-минутного геймплейного трейлера.

Опубликованный ролик знакомит нас с землей Цзися, куда наш протагонист отправляется, чтобы стать членом местной академии героев. Интересно, что перемещаться по игровому миру мы будем не только пешком, но и летая на крыльях.

Как видно из видеоролика, в ходе игрового процесса мы побываем в самых разных - зачастую живописных - местах, включая города, где машины функционируют наравне с людьми.

Из видеоролика мы также узнали много нового о боевых действиях в Honor of Kings: World. Судя по стычкам, боевая система будет весьма аркадной и, кроме того, зрелищной, что заставляет вспомнить о недавних играх из таких серий, как Final Fantasy или Devil May Cry.

Игра является спин-оффом популярной мобильной MOBA-игры, выходящей на Западе под названием Arena of Valor. Игра предлагает открытый мир, по которому можно будет путешествовать как в одиночку, так и вместе с другими игроками.