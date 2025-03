Ролевой экшен Honor of Kings: World получил новый красочный трейлер

Tencent Games и TiMi Studio Group представили новый трейлер ролевого экшена с открытым миром Honor of Kings: World в рамках Game Developers Conference 2025. Вместе с этим разработчики запустили официальный сайт проекта.

Игра является спин-оффом популярной мобильной MOBA Honor of Kings, известной на Западе как Arena of Valor. В отличие от оригинала, Honor of Kings: World предложит полноценный открытый мир, который можно исследовать как в одиночку, так и в кооперативе.

Проект создаётся для ПК и мобильных устройств, а значит, ожидается поддержка кроссплатформенной игры. Разработчики пока не раскрывают дату выхода, но представленный трейлер демонстрирует масштабные сражения, яркую боевую систему и детализированные локации.