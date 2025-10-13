На новой распродаже в Steam предлагают забрать симулятор свиданий в мире Dead by Daylight и другие любопытные игры

На этой неделе в Steam стартовала крупная распродажа, где сразу несколько заметных инди-игр и крупных нишевых проектов получили рекордные скидки. В подборку попали как новинки, так и редкие тайтлы, впервые получившие значительные уценки.

Одним из самых необычных предложений стала Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim — романтическая визуальная новелла, действие которой разворачивается во вселенной хоррора Dead by Daylight. Игрок оказывается на тропическом острове, где может построить отношения с культовыми убийцами — Охотницей, Призраком, Траппером и другими персонажами. Сейчас игра доступна со скидкой 60% — всего за 392 рубля.

В числе других выгодных предложений недели:

METAL EDEN — динамичный киберпанк-шутер от создателей Ruiner, где игроку предстоит сражаться с механизированными войсками в футуристическом мегаполисе (−40%);

WW2 Rebuilder — симулятор восстановления разрушенных во время Второй мировой городов Европы (−66%);

Cataclismo — смесь стратегии и обороны, где нужно строить крепости и отбиваться от орд чудовищ (−40%);

NINJA GAIDEN: Ragebound — спин-офф классической серии с акцентом на сложные сражения и мрачную атмосферу (−20%);

9 Kings — карточная стратегия с элементами рогалика о строительстве и защите собственного королевства (−55%).

Of Life and Land — увлекательный градостроительный симулятор с элементами стратегии (-50%).

Также среди заметных релизов оказались Abyssus — кооперативный шутер о подводных экспедициях, Islands & Trains, предлагающая строить уютные острова с железными дорогами, и Penguin Helper — добродушная игра о спасении пингвинов в Антарктике.