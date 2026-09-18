Hope in the City выйдет 10 ноября - детектив о поиске пропавших родителях появится в Game Pass

Разработчик Lofty Sky Games объявил дату выхода Hope in the City — сюжетной детективной игры о 17-летней художнице, которая пытается раскрыть исчезновение своих родителей. Релиз состоится 10 ноября на Xbox Series X|S и ПК через Steam и Microsoft Store. В день выхода игра также станет доступна подписчикам Game Pass.

Главной героиней станет Хоуп Сонг, которая после возвращения из школы обнаруживает разгромленную квартиру и отсутствие родителей. Девушке приходится самостоятельно выяснять, что произошло, однако привычных инструментов детектива у неё нет. Хоуп — художница, поэтому главным способом расследования становятся наблюдательность и зарисовки.

Игрокам предстоит внимательно изучать окружение, замечать несоответствия и превращать увиденные детали в улики. Наброски Хоуп можно будет объединять между собой, постепенно формируя выводы и восстанавливая последовательность событий. По мере расследования история исчезновения родителей будет становиться всё более странной и мрачной.

Действие Hope in the City развернётся в китайском городе Шэньян. Разработчики хотят показать регион Северо-Восточного Китая, который, по их словам, редко становится местом действия видеоигр. Сам город при этом играет важную роль в истории: игрокам предстоит исследовать улицы, магазины, переулки и другие места, скрывающие детали, способные помочь в расследовании.

Lofty Sky Games ранее работала над Sky of Tides, получившей номинацию Best in Play на GDC 2026, и Eternal Spring, которая была номинирована на премию «Энни». В Hope in the City команда решила сосредоточиться на детективной механике, где вместо традиционных инструментов расследования главным оружием становятся внимание к деталям и способность связывать разрозненные наблюдения.

Hope in the City выйдет 10 ноября на Xbox Series X|S и ПК, а в день релиза появится в Game Pass.