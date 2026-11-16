Студия Linnet Solutions представила новый трейлер Hope Timbre — приключенческой головоломки, в которой игрокам предстоит исследовать разрушенный мир, разгадывать загадки и искать необычные инструменты надежды. Релиз состоится 3 декабря 2026 года.

Действие Hope Timbre разворачивается в красочном, но пережившем катастрофу мире. Главному герою предстоит путешествовать по разнообразным локациям, преодолевать препятствия и решать головоломки, постепенно приближаясь к разгадке происходящего.

Важную роль в приключении сыграет поиск загадочных инструментов надежды. Именно они станут одной из ключевых составляющих путешествия, главная цель которого — вырваться из бесконечно повторяющегося цикла.

Новый трейлер демонстрирует яркое художественное оформление, необычные локации и элементы игрового процесса. Разработчики делают ставку на сочетание исследования, решения головоломок и истории о поиске надежды в разрушенном мире.