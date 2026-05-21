Hopetown выглядит как духовный наследник Disco Elysium - RPG про журналистику и ложь получила первый геймплей

Hopetown от студии Longdue получила первый тизер геймплея и сразу начала вызывать стойкие ассоциации с Disco Elysium. И дело не только в мрачной атмосфере и огромном количестве текста: к разработке проекта официально присоединилась Ольга Москвина — сценаристка и редактор Disco Elysium, работавшая над персонажами Руби и Бердс Нест Рой.

События Hopetown разворачиваются в шахтёрском городе Нью-Гринвич после глобальной катастрофы, уничтожившей электронику и связь. Игроку достаётся роль журналиста, расследующего исчезновения шахтёров и странности вокруг вещества Quicksilver, на котором держится местная корпорация. Уже сама завязка выглядит как смесь политического детектива, социальной драмы и психологической RPG.

Главная особенность игры — журналистская механика. Здесь недостаточно просто собирать улики: игрок сам формирует историю через интервью, фотографии, наблюдения и публикации. Причём можно не только раскрывать правду, но и искажать её, подделывать доказательства или намеренно раздувать сенсации. Это интересный поворот для RPG, потому что игра делает акцент не на «правильном» выборе, а на интерпретации событий.

Отдельно выделяется система «голосов» — 21 внутренний навык, влияющий на восприятие мира. Это снова напоминает Disco Elysium, но теперь через призму журналистики, пропаганды и общественного мнения. Более того, опубликованные статьи напрямую меняют отношения между фракциями и даже состояние игрового мира.

Пока Hopetown выглядит очень амбициозно и местами даже слишком явно опирается на наследие Disco Elysium. Но с учётом команды разработчиков это скорее ожидаемо, чем плохо. Вопрос теперь в другом: сможет ли игра предложить что-то своё, а не остаться просто «ещё одной RPG от бывших авторов Disco Elysium».

Судя по первым материалам, потенциал у проекта действительно есть — особенно для тех, кому интересны тяжёлые сюжетные RPG, где слова и манипуляции могут быть опаснее оружия.