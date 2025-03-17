На Kickstarter начали собирать деньги на Hopetown - новую игру от бывших разработчиков Disco Elysium

Команда Longdue, в которой работают бывшие создатели Disco Elysium, запустила сбор денег на Kickstarter для своей новой игры Hopetown. Им нужно 25 тысяч фунтов, причём собрали больше 24 тысяч — и это благодаря примерно 550 людям, которые решили поддержать проект. А до конца кампании ещё почти месяц — 29 дней.

Среди разработчиков игры есть и Мартин Луига, один из основателей студии ZA/UM, которая и выпустила Disco Elysium. Он, кстати, не скромничает и обещает сделать «нечто большее, чем Disco Elysium 2». Говорит, что именно он нанимал ключевых людей для оригинальной игры, включая арт-директора и главного сценариста. Теперь вот собирается привлекать таланты из Эстонии и других стран.

Кстати говоря, это не единственный проект от бывших разработчиков знаменитой ролевой игры — многие из них сейчас трудятся над собственными «духовными наследниками». А сама студия ZA/UM недавно неожиданно объявилась с анонсом шпионской RPG, в которой обещают развить лучшие черты своего прошлого хита.