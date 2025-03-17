На Kickstarter начали собирать деньги на Hopetown - новую игру от бывших разработчиков Disco Elysium

Команда Longdue, в которой работают бывшие создатели Disco Elysium, запустила сбор денег на Kickstarter для своей новой игры Hopetown. Им нужно 25 тысяч фунтов, причём собрали больше 24 тысяч — и это благодаря примерно 550 людям, которые решили поддержать проект. А до конца кампании ещё почти месяц — 29 дней.
Среди разработчиков игры есть и Мартин Луига, один из основателей студии ZA/UM, которая и выпустила Disco Elysium. Он, кстати, не скромничает и обещает сделать «нечто большее, чем Disco Elysium 2». Говорит, что именно он нанимал ключевых людей для оригинальной игры, включая арт-директора и главного сценариста. Теперь вот собирается привлекать таланты из Эстонии и других стран.
Кстати говоря, это не единственный проект от бывших разработчиков знаменитой ролевой игры — многие из них сейчас трудятся над собственными «духовными наследниками». А сама студия ZA/UM недавно неожиданно объявилась с анонсом шпионской RPG, в которой обещают развить лучшие черты своего прошлого хита.
Честно говоря из всех « клонов», как не странно пока больше всего заинтересовал вариант самих ZA/UM. там с одной стороны сама концепция с шпионом выглядит как что-то оригинальное, во вторых стилистика с аморфными крокозябрами отлично передает дух диско Элизиума. А хопетавн выглядит просто как дешевая китайской копией. Тип вот опять расследование, вот опять такая рисованная акварельная графика и беды с башкой. но Какой от этого смысл если уже есть такая игра?
Игра от бывшего работника отдела кадров ZA/UM. А если учитывать, что он там уже не работает, и студия разбежалась минимум на 4 части, то очевидно, что со своей работой он справлялся отвратительно.