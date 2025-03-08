Накормить голубей или обругать старушку: создатели Disco Elysium показали первый скриншот своей новой игры Hopetown

Люди, что раньше работали над Disco Elysium, а потом ушли из ZA/UM, наконец-то показали, что они там делают в своей новой студии Longdue Games. Они выложили первый скриншот своей игры под названием Hopetown. Говорят, что это будет что-то вроде духовного наследника Disco Elysium, ну и ещё на Planescape: Torment похоже.

На скриншоте показан диалог с какой-то бабулей, которая кормит голубей. Она протягивает главной героине хлеб и говорит что-то про «самых чистоплотных существ на проклятом острове». А игрок может ответить тремя разными способами – или поэтично пофилософствовать, или заорать про «небесных крыс», или вообще выбить хлеб из рук старушки.

Кстати, в Rock Paper Shotgun уже успели раскритиковать качество этого диалога. Мол, до уровня Disco Elysium тут как до луны пешком. Хотя сами же признают, что по одному скриншоту о всей игре судить глупо.