Накормить голубей или обругать старушку: создатели Disco Elysium показали первый скриншот своей новой игры Hopetown

Люди, что раньше работали над Disco Elysium, а потом ушли из ZA/UM, наконец-то показали, что они там делают в своей новой студии Longdue Games. Они выложили первый скриншот своей игры под названием Hopetown. Говорят, что это будет что-то вроде духовного наследника Disco Elysium, ну и ещё на Planescape: Torment похоже.
На скриншоте показан диалог с какой-то бабулей, которая кормит голубей. Она протягивает главной героине хлеб и говорит что-то про «самых чистоплотных существ на проклятом острове». А игрок может ответить тремя разными способами – или поэтично пофилософствовать, или заорать про «небесных крыс», или вообще выбить хлеб из рук старушки.
Кстати, в Rock Paper Shotgun уже успели раскритиковать качество этого диалога. Мол, до уровня Disco Elysium тут как до луны пешком. Хотя сами же признают, что по одному скриншоту о всей игре судить глупо.
Выход в 2029 году, неплохо так, успеешь десять раз забыть про данную игру :)
Ну если, конечно, не ярый фанат данной студии в целом.
Данной студии в том виде какой она больше не существует. К данному проекту стоит относиться как проекту от неизвестной студии. С осторожностью. Ну и с теми проблемами что у них есть, я сомневаюсь что какая либо игра от них вообще выйдет.
критиковать по одному скриншоту, это база
Интересно, Курвиц и ко набрались юридической грамотности? А то будет мегарофл, если повторится та история с рейдерским захватом старой студии и прав на игру.