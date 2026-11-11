Фэнтезийная RPG в стиле Diablo, Horde of Distraction, получила дату выхода

Студия Static Feed представила новый трейлер Horde of Distraction — ролевой игры в сеттинге тёмного фэнтези, которая сочетает сражения с многочисленными противниками, сбор экипировки и развитие персонажа. Разработчики объявили, что проект выйдет 4 декабря 2026 года.

Игрокам предстоит постепенно пробиваться через орды врагов, добывать более мощное снаряжение и открывать новые способности. По мере прохождения герой будет становиться сильнее, что позволит справляться со всё более опасными противниками.

Важную роль в Horde of Distraction сыграет система прокачки с деревом навыков, позволяющая улучшать характеристики и боевые возможности персонажа. Помимо обычных врагов, на пути встретятся боссы, для победы над которыми потребуется грамотно использовать полученные улучшения.

Свежий трейлер демонстрирует основные элементы игрового процесса, включая сражения, развитие героя и противостояния с сильными противниками.