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Hordeguard: Winds of the North TBA
Экшен, Ролевая, Стратегия, RTS, Tower defence, Вид сверху, Фэнтези, Кооператив
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Смесь экшена, Tower Defense и RPG в анонсирующем трейлере Hordeguard: Winds of the North

Solstice Solstice

Анонсирована Hordeguard: Winds of the North - игра, где игрокам предстоит взять на себя роль викинга, собирать ресурсы, строить укрепления и сражаться в одиночку или в кооперативе против волн чудовищ.

Проект разрабатывается студией Black Deer Games под издательством Daedalic Entertainment для ПК (Steam). Разработчики опубликовали первый трейлер, в котором продемонстрировали игровой процесс и атмосферу проекта. Дата выхода — пока не объявлена.

Особенности:

  • Строительство и защита: Возводите защитные сооружения, укрепляйте деревню и сдерживайте бесконечные волны чудовищ.
  • Скандинавская мифология: Исследуйте суровые земли Севера, заручайтесь поддержкой богов и принимайте решения, определяющие выживание вашего клана.
  • Режимы игры: Проект поддерживает как одиночное прохождение, так и кооперативный режим.
  • Развитие: После каждого нападения и победы вы становитесь сильнее, восстанавливая разрушенное селение с помощью верных соратников.

Игра уже доступна для добавления в список желаемого Steam.

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