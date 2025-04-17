Арена-слэшер Hordes of Hunger выйдет в раннем доступе в начале мая

Издатель Kwalee и студия Hyperstrange объявили, что арена-слэшер Hordes of Hunger в жанре рогалика появится в раннем доступе в Steam уже 6 мая. Игра пробудет в этом статусе около полугода, а на данный момент игрокам доступна расширенная демоверсия с новыми деревьями навыков, улучшенным оружием, переработанной системой парирования и обновлённой анимацией.

Игрокам предстоит взять под контроль Миру — последнюю надежду человечества в борьбе с чудовищем и его голодными ордами, вышедшими из моря. Hordes of Hunger — это интенсивный экшен, где выживание зависит от умения комбинировать оружие, способности и стратегию. На аренах, полных окружения, которое можно использовать в бою, вы будете сражаться с нескончаемыми волнами монстров, выполняя задания и спасая выживших.

Каждый уровень приносит новые способности — от огненных мечей до молний и божественных контрактов. Разнообразие оружия позволяет выбрать стиль боя: от стремительного мечника до разрушительного бойца с молотом. Постепенно открывается история главной героини и других выживших — повара, покрытого кровью, узника, избегающего свободы, и отца, терзаемого виной.

Hordes of Hunger обещает сотни врагов, десятки умений, настройку снаряжения, миссии, озвученную сюжетную кампанию и полноценный прогресс персонажа. И всё это — уже совсем скоро.