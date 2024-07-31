Судя по всему, авторы приключения Horizon: Call of the Mountain отказываются от VR и работают над мрачной игрой

В первой половине 2024 года во многих крупных игровых компаниях прошли масштабные сокращения, и Sony вместе с её талантливой студией Firesprite, ориентирующейся на VR, также не смогли избежать увольнений. Команда разработчиков адвенчуры Call Of The Mountain заметно сократила свой штат, потеряв ключевых специалистов и одного из руководителей. Однако не похоже, что студию планируют закрывать. Совсем наоборот, её хотят усилить новыми разработчиками, и поэтому опубликовали целый ряд вакансий, в которых есть намеки на следующий проект Firesprite.

Всего на официальном сайте студии Firesprite было обнаружено шесть объявлений о работе, которые касаются таинственной неанонсированной игры. Что интересно, в описаниях к вакансиям нет упоминаний о виртуальной реальности. В объявлениях делается акцент на том, что разработчики работают над "мрачным сюжетным приключением". Будущий проект также описывается как "захватывающий ААА-проект, в котором внимание уделено визуальному оформлению и уникальным персонажам". В игре обещают реализовать фотореалистичную графику и затягивающую атмосферу, которая должна вывести подачу сюжета на новый уровень. Проект будет ориентирован на сюжет с использованием технологий "следующего поколения", которые обеспечат "захватывающий кинематографический опыт".

Ранее, ещё в 2022 году, по сети ходили слухи о том, что Firesprite работает над своим первым хоррором. Спустя два года после этого новых сведений не поступало, но новые вакансии могут напрямую быть связаны с этим проектом.