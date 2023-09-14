Гоночная аркада Horizon Chase 2 вышла на Switch и ПК ©

Horizon Chase 2 стала доступна для Switch в Nintendo eShop и для ПК в Epic Games Store, объявили Epic Games Publishing и разработчик AQUIRIS. Продолжение гоночной игры впервые было выпущено для Apple Arcade 6 сентября 2022 года.

Horizon Chase 2 — это развитие отмеченной наградами гоночной серии. Эта игра, гордо носящая на рукаве вдохновение аркадных игр, удовлетворяет ваши чувства благодаря высокоскоростному и захватывающему игровому процессу. Это золотая эра аркадных гонок, возвращенная в современном и полностью развитом виде.

Классический игровой процесс 90-х годов отличается тем, что ваши пальцы полностью контролируют автомобили. Забудьте о сложных настройках: в Horizon Chase 2 легко освоить и играть, но сложно освоить ее, требуя отточенных гоночных навыков и быстрой реакции, чтобы победить своих противников и пересечь финишную черту.