Кризис в Epic Games: Horizon Chase и Horizon Chase Turbo больше не будут доступны, останется только Horizon Chase 2

С 1 июня 2026 года Horizon Chase и Horizon Chase Turbo больше не будут доступны для покупки, как объявил официальный аккаунт серии на X, управляемый студией разработки AQUIRIS. Те, кто уже владеет играми, смогут их загрузить.

Однако Horizon Chase 2 останется доступной и её по-прежнему можно будет загрузить для всех версий: iOS, ПК (только в Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.

Компания AQUIRIS принадлежит Epic Games, которая недавно объявила об увольнении 1000 разработчиков, затронувших практически все или большинство её внутренних студий. Кризис связан с сокращением пользовательской базы Fortnite, поддержание которой стало невероятно дорогим. Недавние события и коллаборации явно не принесли игре существенной пользы, вынудив Суини и его коллег пойти на такие радикальные сокращения.

AQUIRIS принадлежит Epic Games, которая стала Epic Games Brasil и отвечает за Horizon Chase. Стоит отметить, что AQUIRIS была приобретена Epic Games только в 2023 году, поэтому под новым руководством она пока не добилась больших успехов.