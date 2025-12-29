Битва людей и машин: Prime 1 Studio представила диораму с Элой и Ядохлёстом из Horizon Forbidden West

ЧАТ ИГРЫ
Horizon: Forbidden West 18.02.2022
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 4 185 оценок

Prime 1 Studio представила диораму «Aloy vs. The Slitherfang» из экшена Horizon Forbidden West, впечатляющее пополнение линейки Ultimate Diorama Masterline. Созданная по мотивам миссии «Reach For The Stars», диорама воссоздает кульминационное сражение между Элой и грозным Ядохлёстом (Slitherfang) в руинах Старого мира.

Механическое тело Ядохлёста покрыто многослойными пластинами с разнообразной текстурой и сложными внутренними деталями, а в его глаза и хвост встроена светодиодная подсветка, что подчеркивает угрожающий облик металлического Титана.

Фигурка Элой выполнена с большим вниманием к деталям: выразительный взгляд, детализированное оружие и снаряжение со следами износа подчеркивают пережитые ею испытания.

Высота диорамы – 82 см, ширина – 58 см, глубина – 88 см, вес – 52,5 кг. Предзаказы открыты по цене $1799 (~139 тыс. руб.), а выпуск запланирован на период с марта по июнь 2027 года.

Legend_of_the_Hero

Красивая штукенция. Ого, какая цена.... кусачая, аж $1799. Я бы взял, если бы в конце не было одной девятки))

Sasha12345789

За такую сумму можна реалистиную резиновую куклу Элой купить!!!!! От нее хоть какой то толк будет)))))) ахаха!