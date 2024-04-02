Блогер показал мир Horizon Forbidden West в виде красивой миниатюры

Блогер Flurdeh поделился новым видео, которое дает нам представление о том, как могла бы выглядеть игра Horizon Forbidden West с изометрической камерой. Если говорить более подробно, то Flurdeh использовал эффект тилт-шифт, чтобы превратить окружение Элой в миниатюрный мир.
Это видео было опубликовано вскоре после релиза игры на ПК, который состоялся 21 марта 2024 года. Видео сопровождается композицией "Aloy's Theme".
Ранее Flurdeh создавал изометрические видео для таких игр, как Dark Souls, Red Dead Redemption 2, Skyrim, Fallout New Vegas и Cyberpunk 2077.
Насыщенность местами разрабы конечно выкрутили с перебором.В прямом смысле радужная игра.Сравните с тем же анчартедом или ластухой.Вот там арт сделать с хорошим вкусом.