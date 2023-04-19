Burning Shores позволяет предположить, что персонаж Лэнса Реддика должен играть ключевую роль в следующей игре ©

Концовка дополнения для Horizon Forbidden West позволила предположить, что персонажу Лэнса Реддика планировалось вновь отвести центральное место в третьей игре Horizon.

В Horizon Forbidden West: Burning Shores, которое вышло сегодня, Элой отправится в руины Лос-Анджелеса, чтобы найти информацию о древней расе прародителей, с которой Элой сражалась в основной игре.

Однако после того, как вы выполните короткий основной квест и вернетесь на свою базу, расширение, судя по всему, готовит почву для третьей части игры, где в центре внимания окажется Сайленс, персонаж, которого играл покойный Лэнс Реддик.

Спойлер

В разговоре во время миссии "Эпилог" Сайленс упоминает, что в информации, полученной с Горящих берегов, он нашел зацепку, которая может привести к созданию оружия, достаточно мощного, чтобы победить Немезиду, испорченный ИИ, созданный Дальним Зенитом, который является главным антагонистом серии. Сайленс говорит, что ему придется разыскать эту технологию, и сообщает Элой, что он не сможет сделать это в одиночку, что заставляет Элой предположить, что именно это было причиной того, что Сайленс остался в конце Forbidden West.

Хотя третья игра в серии не была анонсирована, в 2020 году издание VGC сообщило, что Guerrilla планировала сделать серию трилогией игр, на что, безусловно, указывает концовка второй части, а теперь и дополнения.

Однако теперь, после смерти Реддика, неясно, как команда будет адаптировать сюжет. Реддик играл Сайленса в обеих играх Horizon, и хотя он лишь ненадолго появляется в расширении, его роль в потенциальной третьей игре представляется значительной.