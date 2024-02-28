Dark Horse показала новую фигурку из Horizon Forbidden West за $1000

Компании Dark Horse Direct, Substance Model Works и Guerrilla Games представили новую фигурку по мотивам игры Horizon Forbidden West. Фигурка изображает главную героиню игры, верхом на Загонщике.
Стоимость фигурки составит $1000 а ее количество будет ограничено 500 экземплярами. Те, кто оформит предварительный заказ до 12 марта, получат скидку в $100. Масштаб фигурки - 1:9, ее высота от основания до кончика лука Элой составляет 14,5 дюйма (36 сантиметров), а ширина от морды и до кончика хвоста робота - 22 дюйма (55 сантиметров).
Основание фигурки внешне напоминает механический котел, а сам Загонщик очень детализирован, с мелкими механическими деталями в ярких цветах. Глаза робота сделаны из голубых светодиодов. Что касается Элой, то она одета в свой обычный наряд, вооружена своим узнаваемым луком и сидит на своем механическом скакуне в боевой позе.
По информации Dark Horse, начало отгрузки данной фигурки намечено на январь - март 2025 года, а сама покупка будет ограничена двумя экземплярами для одного покупателя. Вес упакованной фигурки будет более 22 кг.
Лицо еще стремнее чем в игре)))
Это уже Red horse..