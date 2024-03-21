Digital Foundry протестировали ПК-версию Horizon Forbidden West и остались очень довольны

Horizon Forbidden West, одна из самых технологичных игр для PlayStation 5, завтра выйдет на ПК. Незадолго до релиза Digital Foundry провела подробный анализ графики игры в версиях для ПК и PS5, предоставив более глубокое представление о различиях между платформами.
Версию для ПК, разработанную специалистами Nixxes, хвалят за красивую графику и плавность работы, которые уже впечатляли на PS5. Однако, что выделяет версию для ПК, так это возможность настраивать параметры графики в реальном времени, что позволяет игрокам оптимизировать игру в зависимости от оборудования, на котором они будут играть.
Digital Foundry выделяет несколько ключевых аспектов, таких как поддержка сверхшироких мониторов и возможность отключения леттербоксинга во время роликов. Более того, время загрузки на высокопроизводительном ПК с быстрым накопителем NVMe сравнимо с временем загрузки на консоли, чему способствует DirectStorage, хотя распаковка за счёт графического процессора не включена.
В видео подчеркивается, что Horizon Forbidden West для ПК предлагает улучшенные функции, возможность проводить тесты производительности и улучшенное качество изображения. Хотя некоторые улучшения менее очевидны, заметны увеличенное количество семплов, лучшее качество эффектов и более детализированный ландшафт.
В целом Digital Foundry описывает Horizon Forbidden West для ПК как хорошо оптимизированную и эффективную версию одной из самых требовательных игр для PS5. Это позволяет геймерам на ПК наслаждаться консольной игрой, но с дополнительными настройками, которые поднимают визуальную планку игры.
Помнится у первой части на старте были ощутимые проблемы с компилом шейдеров и фризами в целом, но после 3 или 4 патча всё резко стало хорошо, потом уже только допиливали баги. Надеюсь тут на старте всё будет вменяемо, всё же Nixxes ребята не пальцем деланные.
Жаль им не под силу исправить "баг" с лицом Элой, но это поправят в модах, надеюсь.
А я и не могу купить, мне официально заявили, что мои деньги им не нужны, хотя первую часть я в своё время купил в Стиме. Так что пусть идут лесом, а ты с ними заодно, т.к. совета что мне делать я у тебя не спрашивал.
Если я куплю игру, пройду и она мне в итоге не понравится - деньги мне уже не вернут. Получается, что я получил продукт, который мне не понравился, но деньгами я уже поощрил разработчика делать такое и впредь. Вот поэтому и нужны торренты - не покупать кота в мешке, а решать самому, какой разработчик заслуживает денежного поощрения и поддержки. Хорошей игре никакие пираты не смогут помешать получить хорошие продажи, это доказанный факт. И никакие Денуво не спасут плохую игру от провала - это тоже доказано.
Этот буржуй тут откуда заблудился. Пираты свистать всех наверх. Щас мы его пялить будем.
Блин, как же хочется хороших продаж для игр Сони на ПК, дабы стимул их и далее портировать не отпал)
Готов купить цусиму
Готов купить трилогию God of War, выходившую на PS2 и PS3. В далёком детстве во вторую часть играл на подаренной на день рождения PS2. Тогда игра была для меня отвалом башки!
я тоже готов, но только ради корпоратива что бы поиграть вместе с женой! =)
I'm with you I agree. I like to see more PlayStation exclusive come to PC. Support the developers and good for PC gamers experience.
Не переживай, деньги не пахнут, будут портировать и дальше (тем более продать кому-то дважды тоже самое это выгодно), вопрос скорее в том сколько они еще продержатся и не подадутся искушению запихнуть гомнуву на свои будущие порты.
SSAO в ПК версии в 2024 году - всё, что нужно знать об уровне графики)
Может тебе еще RT завести с консольного порта?