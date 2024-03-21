Digital Foundry протестировали ПК-версию Horizon Forbidden West и остались очень довольны

Horizon Forbidden West, одна из самых технологичных игр для PlayStation 5, завтра выйдет на ПК. Незадолго до релиза Digital Foundry провела подробный анализ графики игры в версиях для ПК и PS5, предоставив более глубокое представление о различиях между платформами.

Версию для ПК, разработанную специалистами Nixxes, хвалят за красивую графику и плавность работы, которые уже впечатляли на PS5. Однако, что выделяет версию для ПК, так это возможность настраивать параметры графики в реальном времени, что позволяет игрокам оптимизировать игру в зависимости от оборудования, на котором они будут играть.

Digital Foundry выделяет несколько ключевых аспектов, таких как поддержка сверхшироких мониторов и возможность отключения леттербоксинга во время роликов. Более того, время загрузки на высокопроизводительном ПК с быстрым накопителем NVMe сравнимо с временем загрузки на консоли, чему способствует DirectStorage, хотя распаковка за счёт графического процессора не включена.

В видео подчеркивается, что Horizon Forbidden West для ПК предлагает улучшенные функции, возможность проводить тесты производительности и улучшенное качество изображения. Хотя некоторые улучшения менее очевидны, заметны увеличенное количество семплов, лучшее качество эффектов и более детализированный ландшафт.

В целом Digital Foundry описывает Horizon Forbidden West для ПК как хорошо оптимизированную и эффективную версию одной из самых требовательных игр для PS5. Это позволяет геймерам на ПК наслаждаться консольной игрой, но с дополнительными настройками, которые поднимают визуальную планку игры.