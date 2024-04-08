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Horizon: Forbidden West 18.02.2022
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.2 1 905 оценок

DLSS 3.7.0 сравнили с прошлой версией в Horizon Forbidden West

butcher69
Новости

Новое сравнительное видео Horizon Forbidden West, опубликованное в сети на выходных, подчеркивает улучшения, привнесенные последней версией NVIDIA DLSS.

В новом видео, подготовленном MxBenchmarkPC, подчеркивается, что последняя версия апскейлера, версия 3.7.0, и новая предустановка E обеспечивают заметное уменьшение гостинга, что приводит к более четкому изображению, как и в сравнительном видео Cyberpunk 2077, опубликованном на прошлой неделе. Гостинг (ghosting) — это ореол от изображения, т. е. призрачные следы на экране, которые оставляет за собой движущийся объект.

На прошлой неделе Horizon Forbidden West получила новый патч, в котором были внесены различные изменения и исправления, в том числе некоторые оптимизации, что привело к небольшому улучшению производительности.

Horizon Forbidden West уже доступна на ПК, PlayStation 5 и PlayStation 4.

0
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Cyberpadla 3077

Какой нибудь DLSS 5 или 6 будет выглядеть идеально. Они доведут его до ума

1
Tommy.

с вас RTX 6000/7000 соответственно, уверен 4.0 версия к которое идет дело - будет эксклюзивом 5000 серии RTX

0
Oscilograf

да пошло бы оно у меня хотяб как на левой картинке :) но не с моим железом...

1
Velikiy Guru

Сейчас и последний год железо стоит копейки — можно за вполне приемлемую сумму собрать неплохой комп. Поэтому не ной, раз у тебя нет норм железа, значит тебе это не нужно. Напомню что в России нехватка кадров, но это ж работать надо.

-7
Oscilograf Velikiy Guru

Ну вот нормальная сборка компа стоит примерно 300к, и они у меня даже есть, но жаба душит тратить это на игры. Если ты шефу оказываешь "специальные услуги" под столом в нерабочее время и для тебя 300к не проблема - то не все готовы на такую работу.

5
real19911 Oscilograf

rtx 3060\rtx 2070, ryzen 5 5600, 16 ram 50 тыс

0
SatirDog Oscilograf

Но видимо ты один раз попробовал, "специальные услуги" шефу, раз 300к есть))

-2
Oscilograf SatirDog

Не, я просто работаю, так что накопил с нескольких зп, а не за раз, вот и тратить жалко.

0
Andrey Wealson

Когда нибудь они научатся пользоваться фотошопом и выпустят уже наконец следующее поколение ДЛСС.

0
A E

новую версию мыльца завезли.
это зеленые кушают

0
Nick1906

Амудешным фанатикам даже до dlss 2.5 как да Китая пешком со своим фсратым FSR 2.0 🤣

-1