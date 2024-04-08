DLSS 3.7.0 сравнили с прошлой версией в Horizon Forbidden West

Новое сравнительное видео Horizon Forbidden West, опубликованное в сети на выходных, подчеркивает улучшения, привнесенные последней версией NVIDIA DLSS.
В новом видео, подготовленном MxBenchmarkPC, подчеркивается, что последняя версия апскейлера, версия 3.7.0, и новая предустановка E обеспечивают заметное уменьшение гостинга, что приводит к более четкому изображению, как и в сравнительном видео Cyberpunk 2077, опубликованном на прошлой неделе. Гостинг (ghosting) — это ореол от изображения, т. е. призрачные следы на экране, которые оставляет за собой движущийся объект.
На прошлой неделе Horizon Forbidden West получила новый патч, в котором были внесены различные изменения и исправления, в том числе некоторые оптимизации, что привело к небольшому улучшению производительности.
Horizon Forbidden West уже доступна на ПК, PlayStation 5 и PlayStation 4.
Какой нибудь DLSS 5 или 6 будет выглядеть идеально. Они доведут его до ума
с вас RTX 6000/7000 соответственно, уверен 4.0 версия к которое идет дело - будет эксклюзивом 5000 серии RTX
да пошло бы оно у меня хотяб как на левой картинке :) но не с моим железом...
Сейчас и последний год железо стоит копейки — можно за вполне приемлемую сумму собрать неплохой комп. Поэтому не ной, раз у тебя нет норм железа, значит тебе это не нужно. Напомню что в России нехватка кадров, но это ж работать надо.
Ну вот нормальная сборка компа стоит примерно 300к, и они у меня даже есть, но жаба душит тратить это на игры. Если ты шефу оказываешь "специальные услуги" под столом в нерабочее время и для тебя 300к не проблема - то не все готовы на такую работу.
rtx 3060\rtx 2070, ryzen 5 5600, 16 ram 50 тыс
Но видимо ты один раз попробовал, "специальные услуги" шефу, раз 300к есть))
Не, я просто работаю, так что накопил с нескольких зп, а не за раз, вот и тратить жалко.
Когда нибудь они научатся пользоваться фотошопом и выпустят уже наконец следующее поколение ДЛСС.
новую версию мыльца завезли.
это зеленые кушают
Амудешным фанатикам даже до dlss 2.5 как да Китая пешком со своим фсратым FSR 2.0 🤣