Horizon: Forbidden West 18.02.2022
7 534 оценки

Для Horizon: Forbidden West вышло обновление 1.24, которое решает проблему с достижениями и улучшает производительность

©
Procy_on
Новости

Для Horizon Forbidden West вышло обновление 1.24, которое добавляет один кристалл, позволяющий игрокам наконец-то достичь 100% завершения игры в DLC.

Расширение Burning Shores добавляет несколько новых видов оружия и нарядов для Элой, для которых требуется редкий золотой кристалл, спрятанный по всей карте. Но, к большому огорчению любителей завершать игру на 100%, как бы они ни старались, им не хватало одного кристалла. К счастью, последнее обновление исправляет эту досадную оплошность.

Помимо единственного кристалла, патч 1.24 добавляет множество исправлений для квестов, пользовательского интерфейса и фоторежима, а также улучшает производительность и стабильность.

Консоли Обновления
1
0
Последние посты по игре Horizon: Forbidden West
Громозев из Horizon Forbidden West получил симпатичную фигурку
Громозев из Horizon Forbidden West получил симпатичную фигурку
Продажи Horizon Forbidden West превысили 8,4 млн копий, продажи франшизы - 32,7 млн; Приключения Элой продолжатся
Продажи Horizon Forbidden West превысили 8,4 млн копий, продажи франшизы - 32,7 млн; Приключения Элой продолжатся
Создатели Horizon Forbidden West расскажут о будущем студии на мероприятии в Великобритании
Создатели Horizon Forbidden West расскажут о будущем студии на мероприятии в Великобритании
Комментарии: 0
Ваш комментарий