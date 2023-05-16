Для Horizon: Forbidden West вышло обновление 1.24, которое решает проблему с достижениями и улучшает производительность ©

Для Horizon Forbidden West вышло обновление 1.24, которое добавляет один кристалл, позволяющий игрокам наконец-то достичь 100% завершения игры в DLC.



Расширение Burning Shores добавляет несколько новых видов оружия и нарядов для Элой, для которых требуется редкий золотой кристалл, спрятанный по всей карте. Но, к большому огорчению любителей завершать игру на 100%, как бы они ни старались, им не хватало одного кристалла. К счастью, последнее обновление исправляет эту досадную оплошность.



Помимо единственного кристалла, патч 1.24 добавляет множество исправлений для квестов, пользовательского интерфейса и фоторежима, а также улучшает производительность и стабильность.