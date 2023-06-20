Для Horizon: Forbidden West вышло обновление 1.26 ©

Вышло новое обновление для игры Horizon Forbidden West на PlayStation 5 - Патч 1.26. Это обновление вносит ряд исправлений и улучшений в основные задания, побочные задания, действия в мире, точки данных, оружие и навыки, а также улучшает производительность, стабильность, фоторежим и многое другое.

В основных заданиях игры было устранено несколько проблем, особенно в задании "Небо и земля". Были решены проблемы, связанные с неправильным обновлением прогрессии игрока и внутриигровых целей, что обеспечило более плавный игровой процесс. Аналогичные исправления были внесены и в другие основные квесты, включая "Звезды в их глазах" и "Для его развлечения".

Что касается побочных заданий, патч исправляет блокировки прогрессии, которые могли возникнуть при выполнении некоторых квестов. Например, решены проблемы, когда определенные персонажи не следовали за игроком, как предполагалось, тем самым препятствуя прогрессу.

Что касается действий в мире, обновление исправляет такие проблемы, как повторное появление щита во второй комнате-головоломке в котле "THETA", а также глюк со звуком в "Aerial Capture: Восток".

Кроме того, патч исправляет проблему с точкой данных "Заметки о кодексе Лондры", когда игроки не получали должного вознаграждения после завершения определенной головоломки.

Данное обновление повышает производительность и стабильность благодаря многочисленным исправлениям сбоев. Также исправлена проблема в режиме фотосъемки, когда освещение иногда мерцало, когда камера маневрировала близко к уровню воды.

Наконец, патч 1.26 содержит другие исправления и улучшения, такие как увеличение скорости нереста лосося в зоне Запретного Запада, исправление нескольких случаев, когда игроки могли застрять в активах или геометрии, а также улучшение некоторых звуковых и визуальных элементов. Кроме того, исправлена проблема, из-за которой игроки не могли путешествовать на летающем коне между Горящими берегами и Запретным Западом на определенных участках границы.

Вот тут вы найдете полный список изменений в этом патче: