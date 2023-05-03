Для Horizon: Forbidden West вышло обновление, включающее в себя некоторые очень востребованные исправления и улучшения ©

Guerrilla Games выпустила обновление 1.23 для Horizon Forbidden West , в котором наряду с многочисленными улучшениями добавлены некоторые очень востребованные исправления.

После выпущенного на прошлой неделе обновления 1.22 для недавно вышедшего расширения The Burning Shores, мы получили еще одно обновление для сиквела Zero Dawn от Guerrilla. По словам команды разработчиков, в новом патче исправлены некоторые из наиболее востребованных исправлений, в том числе исправление главного задания "Следуя за Сейкой в башню" и активности Захват с воздуха: Северный мир. В новом обновлении также исправлены другие основные и побочные задания, в том числе исправление для основного задания "К горящим берегам", из-за которого после перезапуска с сохранения после вступительного ролика машины не появлялись во время выполнения задания "Убить машины". Эта проблема блокировала продвижение по игре и теперь исправлена.

В дополнение к многочисленным исправлениям для основных заданий, побочных заданий и действий в мире, новое обновление также включает исправления для оружия, машин, некоторых навыков, пользовательского интерфейса и нескольких сбоев. Кроме того, в этом патче оптимизированы игровые активы, а также улучшено звуковое и визуальное сопровождение. Полные примечания к патчу доступны здесь.

Guerrilla также рассказала о том, над какими проблемами команда все еще активно работает. Вот список известных проблем:

Игроки сообщили, что во время выполнения главного задания "Ради его развлечения" невозможно продвинуться вперед, если перезагрузиться с сохранения во время выполнения задания.

Игроки сообщили, что во время выполнения основного задания "Ради его развлечений" Сейка может не открыть дверь при сканировании точки данных "Контроль доступа" после изучения трех подсказок во время выполнения задания "Исследовать оружейную".

Игроки сообщили, что во время побочного задания "По его следам" во время выполнения задания "Убить защитников" враги застревали в стенах, что делало невозможным продвижение по заданию.

Игроки сообщали, что не могут получить коллекционные предметы "Фигурки Пангеи", если покидают парковку после открытия багажника, в котором находится коллекционный предмет.

Horizon Forbidden Westдоступна на PlayStation 5 и PlayStation 4. Первое расширение игры, Burning Shores, было выпущено эксклюзивно для PlayStation 5 в прошлом месяце.