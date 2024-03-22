Для ПК-версии Horizon Forbidden West рассматривалась поддержка трассировки лучей, но была отменена из-за масштаба игры

Поддержка трассировки лучей рассматривалась для ПК-версии Horizon Forbidden West, но была отменена по нескольким причинам, в том числе из-за масштаба игры.

В новом интервью Digital Foundry Мишель Роза (Michiel Roza) из Nixxes и Йерун Кребберс (Jeroen Krebbers) из Guerilla Games прокомментировали поддержку трассировки лучей, сказав, что она определенно рассматривалась, но в итоге была отменена из-за масштаба игры, многочасового кинематографа, и без того великолепного визуального оформления, которую Nixxes не хотела портить.

Еще одна причина, по которой трассировка лучей не была реализована в Horizon Forbidden West, заключается в том, что большая часть контента - это разнообразная растительность и деревья, на которые сложно наложить трассировку лучей, даже для теней.

Не забывайте, что большая часть контента - это деревья. Я имею в виду, очень много. Конечно, у нас есть поселения и некоторые твердые поверхности, но большинство из них очень сложно отрисовать, даже для теней. Контента очень много, может быть, 100 квадратных километров или больше, и нам нужно пройти через всю игру... это просто умопомрачительно...

Масштабируемость между консолями PlayStation означала, что команде пришлось сосредоточиться на вещах, которые будут работать между ними, и трассировка лучей не была среди них. Однако Guerilla очень нравится эта технология, поэтому трассировка лучей может быть реализована в их будущих играх в том или ином качестве.

Horizon Forbidden West уже доступна на PC, PlayStation 5 и PlayStation 4 по всему миру.