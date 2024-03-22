Для ПК-версии Horizon Forbidden West рассматривалась поддержка трассировки лучей, но была отменена из-за масштаба игры

Поддержка трассировки лучей рассматривалась для ПК-версии Horizon Forbidden West, но была отменена по нескольким причинам, в том числе из-за масштаба игры.
В новом интервью Digital Foundry Мишель Роза (Michiel Roza) из Nixxes и Йерун Кребберс (Jeroen Krebbers) из Guerilla Games прокомментировали поддержку трассировки лучей, сказав, что она определенно рассматривалась, но в итоге была отменена из-за масштаба игры, многочасового кинематографа, и без того великолепного визуального оформления, которую Nixxes не хотела портить.
Еще одна причина, по которой трассировка лучей не была реализована в Horizon Forbidden West, заключается в том, что большая часть контента - это разнообразная растительность и деревья, на которые сложно наложить трассировку лучей, даже для теней.
Не забывайте, что большая часть контента - это деревья. Я имею в виду, очень много. Конечно, у нас есть поселения и некоторые твердые поверхности, но большинство из них очень сложно отрисовать, даже для теней. Контента очень много, может быть, 100 квадратных километров или больше, и нам нужно пройти через всю игру... это просто умопомрачительно...
Масштабируемость между консолями PlayStation означала, что команде пришлось сосредоточиться на вещах, которые будут работать между ними, и трассировка лучей не была среди них. Однако Guerilla очень нравится эта технология, поэтому трассировка лучей может быть реализована в их будущих играх в том или ином качестве.
Horizon Forbidden West уже доступна на PC, PlayStation 5 и PlayStation 4 по всему миру.
Там и так есть отражения с освещением на уровне, совершенно нет смысла пихать то, что практически не будет заметно.
вот именно
Отражения там на уровне дна, повезло что водоемов довольно мало в игре и это редко портит картинку
Я почему то был уверен что она там есть
Фатальная ошибка, в игре просто отвратительное освещение, низкое разрешение объемных эффектов, низкое разрешение карт теней, низкое разрешение ssr отражений (в плюс ко всем стандартным косякам данных технологий) и адовый перебор с цветастостью мира, которым решили прикрыть все косяки графона, но как-то не получилось)
Делаю два вывода:
1. Лучи могут портить графику
2. Лучи могут не давать вообще ничего при всех усилиях на определенном контенте, которого судя по всему не мало.
Напоминает HDR... решейды решейды ._.
предположу что скорей всего растительность мет либо фейковое освещение либо использует какие то шейдеры и не является полностью трех мерной и ира не была разработана так чтоб иметь полостью бесшовное бескомпромиссное освещение для всех объектов на большое расстояние где трассировка лучей в некотором случае могла бы накинуть фпс даже и серьезно увеличить дальность прорисовки теней с высокой точностью.
а так у трассировки в теории есть некоторые проблемы.
Если без лучей, значит у всех летать будет в 144 боярских фэпэсов
в 1488 фпс будет летать?
Канешна
Этой игре на хрен не нужна никакая трассировка
У этой игры и требования выше даже без дрессировки бичей
И правильно сделали что отменили, нахрен она в играх нужна, разница не настолько большая, но сильно жрёт видеокарту!, это надо приглядываться во время игры чтобы заметить разницу., тот же cyberpunk 2077 чего стоит, трассировка лучей, это тупо маркетинг, чтобы покупали новые видеокарты.
Лучше бы добавление денувы рассмотрели, а то снова нищие с торрента игру воруют
Очень толстый троллинг. Жирно-текущий.
просто сони так экономит денове больше денег отсыпят
это не тролинг а факт
Так говорите, как будто блокировок игр не было. Ни копейки лицемерным тварям!