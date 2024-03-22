Для ПК-версии Horizon Forbidden West вышел хотфикс, исправляющий проблемы с DualSense

Horizon Forbidden West вчера вышла на ПК, и, судя по всему, у Nixxes Software не возникло серьезных проблем с переносом игры на новую платформу. Однако небольшие проблемы с контроллером DualSense привлекла внимание и смазали впечатления некоторых игроков.
По имеющимся данным, в определенных ситуациях показатель FPS падал примерно до 10 FPS. Nixxes оперативно приняла к сведению отчёты игроков и уже выпустила исправление для решения проблемы. Посмотрите сообщение ниже:
Исправление для HorizonForbiddenWest для ПК теперь доступно в Steam и Epic Games Store. Это обновление содержит исправления снижения производительности при использовании беспроводного контроллера DualSense и отсутствия запросов при подключении контроллера после запуска игры при использовании Steam Input.
По словам студии, вместе с Guerrilla они отслеживают отзывы игроков, чтобы исправить каждый из возможных дефектов в игре.
hdr почините
А что с ним не так? Все работает вроде
Он мягко говоря хреновый и ползунки калибровки некорректно работают. RTX HDR по куче отзывов в разы лучше, я тоже убедился. На PS5 к слову в игре HDR великолепный, но на ПК завезли какой-то базовый, лишь бы был.
Как выдает в отключом режиме 20 фпс так и осталось них они не починили так написали для отмазки что якобы они в поте лица работают
У меня вообще при любых настройках как будто игра в 800*600..
Долбаные пиксели. На максималках типо 40фпс. Включаю фср, пока стоишь на месте картинка более похожей на правду становится но фпс падает :D вообщем лажа)
У меня так же один в один...3060тi
динамическое разрешение выключать надо
СПАСИБО! Я чет не полистал, что оно выключается) поставил на 100, думал чтоб было все разрешение
Чё ж вы такие криворукие 🤦♂️
С Дуалсенсом по проводу никаких проблем нет. А без провода к пк никто не подключает всё равно, потому что половина функционала работать не будет.