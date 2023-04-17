Дополнение Horizon Forbidden West: Burning Shores было внезапно удалено из российского магазина прямо перед релизом ©

Официально Sony прекратила поддержку своего цифрового магазина PS Store в отечественном регионе еще в прошлом году. Тем не менее некоторые игры и будущие новинки остаются доступными для покупки. Среди них довольно долго можно было найти дополнение Horizon Forbidden West: Burning Shores, однако практически перед самым релизом оно было удалено из российского магазина.

Почему расширение Horizon Forbidden West: Burning Shores практически с самого анонса было доступно для предсказана, но потом было удалено из российского PS Store остается загадкой. Как сообщается, компания полностью удалила из цифрового магазина страницу дополнения, теперь его нельзя даже обнаружить через поиск на консолях PlayStation 5.

К сожалению, сохранить доступ к игре не получится даже если вы успели заплатить за предзаказ. Sony без ведома игроков в автоматическом порядке начала удалить дополнение из библиотеки и возвращать деньги. При этом оплата возвращается на виртуальный кошелек PS Store.

Релиз дополнения Horizon Forbidden West: Burning Shores состоится уже 18 апреля.