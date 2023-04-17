Дополнение Horizon Forbidden West: Burning Shores было внезапно удалено из российского магазина прямо перед релизом

Официально Sony прекратила поддержку своего цифрового магазина PS Store в отечественном регионе еще в прошлом году. Тем не менее некоторые игры и будущие новинки остаются доступными для покупки. Среди них довольно долго можно было найти дополнение Horizon Forbidden West: Burning Shores, однако практически перед самым релизом оно было удалено из российского магазина.
Почему расширение Horizon Forbidden West: Burning Shores практически с самого анонса было доступно для предсказана, но потом было удалено из российского PS Store остается загадкой. Как сообщается, компания полностью удалила из цифрового магазина страницу дополнения, теперь его нельзя даже обнаружить через поиск на консолях PlayStation 5.
К сожалению, сохранить доступ к игре не получится даже если вы успели заплатить за предзаказ. Sony без ведома игроков в автоматическом порядке начала удалить дополнение из библиотеки и возвращать деньги. При этом оплата возвращается на виртуальный кошелек PS Store.
Релиз дополнения Horizon Forbidden West: Burning Shores состоится уже 18 апреля.
Если, вдруг, дополнение не будет работать на Ру аккаунтах, то вместо "Пылающих берегов" - мы получим "Пылающие Пуканы" !!!
бугагагаа)))
О российском сторе, как и стиме, новости вообще можно не делать, толку сейчас от этих площадок 0 при подавляющем большинстве заблокированных игр
Подавляющее большинство? Десяток издателей заблокировал свои игры, из десятков тысяч недоступны пара сотен, вот это подавляюще. Арифметику учил, сынок?
Дяденька, с подобными пассивно агрессивными вбросами обращайся к своему папочке. А если заинтересован в адекватном диалоге, а не поедании навоза, то выйди и зайди нормально.
Ничего страшного, скачаем уже полную версию в зеленом стиме когда выйдет.
Какая интересная очепятка:)
Было Burning Whores ?
было "внезапно уделано"
мой вариант опечатки, был бы поинтереснее)
А иначе и быть не могло. Уже больше года отсутствует возможность покупать с банковских карт. Так что если кто-то и покупает в ру-регионе - то только самые дикие буржуи, покупающие карты пополнения по четырёх-пяти кратному прайсу. (когда карта пополнения на четыре тысячи может спокойно у перекупов стоить двадцатку)
А что мешает на дисках купить!
длс с другого акка будет работать проверена на других играх
Сони те еще м на букву м
Смысл с этого если полностью стор не работает и все берут через туркиш?
"Санкции нам только на пользу" кто то немытый прохрюкал на болотах
Хрю
пофиг на них, не хотят денег, так мы им через Турцию или Казахстан занесем, вот такая им ответка
Будет на пользу если у нас самих появится своя Сони. Планов пока таких нет.
они нас шлют а мы им деньги за ето)
Ужас. вот и конец света. игрушки детишкам запретили. все.... крах..... сейчас экономика рухнет...
Интересно если я в турции куплю длс, то смогу играть на рф аке?
если игра тоже с турецкого аккаунта, то да. Если игра на ру акке, то наврятли.
Как влияет ip страны которую можно даже с впн сменить и регион аккаунта это разные вещи, тут тот же принцип что и Стиме нужно менять регион аккаунта а для этого турецкая карта нужна которого у тебя скорее всего и нету
На турецком акке игра есть в пс+. Так что да, купив просто аддон при наличии подписки можно спокойно играть на ру акке.