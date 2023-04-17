Horizon: Forbidden West 18.02.2022
7.1 493 оценки

Дополнение Horizon Forbidden West: Burning Shores было внезапно удалено из российского магазина прямо перед релизом

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Gutsz
Новости

Официально Sony прекратила поддержку своего цифрового магазина PS Store в отечественном регионе еще в прошлом году. Тем не менее некоторые игры и будущие новинки остаются доступными для покупки. Среди них довольно долго можно было найти дополнение Horizon Forbidden West: Burning Shores, однако практически перед самым релизом оно было удалено из российского магазина.

Почему расширение Horizon Forbidden West: Burning Shores практически с самого анонса было доступно для предсказана, но потом было удалено из российского PS Store остается загадкой. Как сообщается, компания полностью удалила из цифрового магазина страницу дополнения, теперь его нельзя даже обнаружить через поиск на консолях PlayStation 5.

К сожалению, сохранить доступ к игре не получится даже если вы успели заплатить за предзаказ. Sony без ведома игроков в автоматическом порядке начала удалить дополнение из библиотеки и возвращать деньги. При этом оплата возвращается на виртуальный кошелек PS Store.

Релиз дополнения Horizon Forbidden West: Burning Shores состоится уже 18 апреля.

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Комментарии: 25
Ваш комментарий
Сyberpunk
перед самым релизом оно было удалено

Если, вдруг, дополнение не будет работать на Ру аккаунтах, то вместо "Пылающих берегов" - мы получим "Пылающие Пуканы" !!!

8
stahyr1488

бугагагаа)))

3
Iktar

О российском сторе, как и стиме, новости вообще можно не делать, толку сейчас от этих площадок 0 при подавляющем большинстве заблокированных игр

1
NdF

Подавляющее большинство? Десяток издателей заблокировал свои игры, из десятков тысяч недоступны пара сотен, вот это подавляюще. Арифметику учил, сынок?

0
Iktar NdF

Дяденька, с подобными пассивно агрессивными вбросами обращайся к своему папочке. А если заинтересован в адекватном диалоге, а не поедании навоза, то выйди и зайди нормально.

0
Agat7

Ничего страшного, скачаем уже полную версию в зеленом стиме когда выйдет.

1
Odesseet

Какая интересная очепятка:)

0
alex_jay

Было Burning Whores ?

5
Helix8 alex_jay

было "внезапно уделано"

1
alex_jay Helix8

мой вариант опечатки, был бы поинтереснее)

6
Кроллег
При этом оплата возвращается на виртуальный кошелек PS Store.

А иначе и быть не могло. Уже больше года отсутствует возможность покупать с банковских карт. Так что если кто-то и покупает в ру-регионе - то только самые дикие буржуи, покупающие карты пополнения по четырёх-пяти кратному прайсу. (когда карта пополнения на четыре тысячи может спокойно у перекупов стоить двадцатку)

0
Neogenis

А что мешает на дисках купить!

0
DemonLrus

длс с другого акка будет работать проверена на других играх

0
6363

Сони те еще м на букву м

0
SHLUZ

Смысл с этого если полностью стор не работает и все берут через туркиш?

0
ChesterF

"Санкции нам только на пользу" кто то немытый прохрюкал на болотах

-2
Sayman95

Хрю

0
Helix8

пофиг на них, не хотят денег, так мы им через Турцию или Казахстан занесем, вот такая им ответка

-1
Stalker608

Будет на пользу если у нас самих появится своя Сони. Планов пока таких нет.

-2
stahyr1488 Helix8

они нас шлют а мы им деньги за ето)

0
muxamor2011

Ужас. вот и конец света. игрушки детишкам запретили. все.... крах..... сейчас экономика рухнет...

0
-zotik-

Интересно если я в турции куплю длс, то смогу играть на рф аке?

-5
FlexGum

если игра тоже с турецкого аккаунта, то да. Если игра на ру акке, то наврятли.

0
Adalat

Как влияет ip страны которую можно даже с впн сменить и регион аккаунта это разные вещи, тут тот же принцип что и Стиме нужно менять регион аккаунта а для этого турецкая карта нужна которого у тебя скорее всего и нету

0
Кроллег FlexGum

На турецком акке игра есть в пс+. Так что да, купив просто аддон при наличии подписки можно спокойно играть на ру акке.

1