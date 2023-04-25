Horizon: Forbidden West 18.02.2022
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Экшен Horizon: Forbidden West получил новое обновление с исправлением критических сбоев

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Gutsz
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Визуально привлекательный экшен Horizon: Forbidden West с открытым миром недавно обзавелся масштабным дополнением с новым регионом для исследования и сюжетом. Расширение добавило в игру множество дополнительного контента, однако вместе с этим просочились и ошибки. Разработчики из студии Guerrilla Games довольно оперативно отреагировали на жалобы игроков и выпустили новое обновления для игры, устраняющее известные сбои.

Horizon: Forbidden West была обновлена до версии 1.22. Новый патч в основном касается работоспособности дополнения Burning Shores, однако также затрагивает оригинальную игру. Разработчики устранили несколько критических ошибок, которые могли привести к вылетам игры, а также устранили баг с зависанием времени суток.

Примечания к патчу 1.22:

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой награды викторины Dino Digits не открывались при определенных условиях.
  • Несколько исправлений сбоев.
  • Исправлена ​​проблема с постоянным зависанием времени суток.

Вместе с этим в Guerrilla Games заявили, что продолжат отслеживать состояние игры. В данный момент они изучают проблему с отслеживанием прогресса и багами в квестах. Студия уже готовит следующий патч и обещает, как можно быстрее выпустить исправления.

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