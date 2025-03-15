Эшли Бёрч встревожена утечкой ИИ-версии Элой: "Я боюсь за будущее актёров в видеоиграх"

На днях народ в интернете обсуждал странную утечку от Sony — видео, где с Элой из Horizon можно было поболтать благодаря искусственному интеллекту. Геймеры тут же раскритиковали эту затею, а теперь и сама Эшли Бёрч, которая озвучила Элой и подарила ей движения, высказалась об этом.

В своём Instagram Эшли рассказала, что уже видела это демо, и что люди из Guerrilla Games оперативно с ней связались. Они объяснили, что это просто тестовая штука, которая не отражает их настоящие планы. И что важно — они вообще не использовали ни её голос, ни данных мимики лица для создания этой демки. Но даже с такими заверениями Эшли всё равно переживает:

«Дело не в Guerrilla или Horizon конкретно. Я волнуюсь за будущее актёрской игры в видеоиграх как вида искусства», — Эшли Бёрч

Сейчас Бёрч вместе с другими актёрами из союза SAG-AFTRA бастует против игровых компаний. Они требуют, чтобы студии спрашивали разрешения перед созданием их ИИ-копий, честно платили за это и объясняли, как именно будут использовать эти копии.

«Я волнуюсь не из-за самого существования технологии. Меня пугает другое — что в будущем компании смогут без спроса использовать чей-то голос или движения, а у актёров не будет никакой защиты от этого. Эта мысль делает меня очень грустной, — Эшли Бёрч